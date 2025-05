GUIDONIA – I nonni imparano ad usare il defibrillatore

L’obiettivo è mettere in grado i frequentatori dei Centri Anziani di intervenire in maniera tempestiva ed efficace in caso di un arresto cardiaco, anche con l’uso del defibrillatore, o una ostruzione delle vie aeree.

La lezione teorica dell’Organizzazione “Volontario per te-ODV” al Centro anziani di Villalba di Guidonia

E’ il corso esecutore BLS avviato nei Centri sociali per la Terza Età dall’Organizzazione di Volontariato “Volontario per te-ODV” con sede legale a Roma.

Oggi pomeriggio, martedì 6 maggio, al Centro anziani di Corso Italia a Villalba di Guidonia si è svolto il terzo incontro dopo quelli tenuti il 22 aprile a La Botte e il 29 aprile al Centro anziani di Setteville Nord.

La lezione pratica degli operatori sulla manovra di rianimazione

Il programma prevede i prossimi incontri martedì 13 maggio al Centro anziani di Colle Fiorito, lunedì 19 maggio al Centro anziani di Albuccione, lunedì 26 maggio a Villanova, martedì 3 giugno a Guidonia Centro, martedì 10 giugno a Montecelio, martedì 17 giugno a Colleverde e martedì 24 giugno al Centro anziani di Setteville.

Nei dieci Centri anziani l’amministrazione comunale ha installato i defibrillatori, ma ora è necessario mettere in condizione i frequentatori di poterli utilizzare e intervenire efficacemente in attesa dei soccorsi.

Sopra e sotto, gli anziani di Villalba mettono in pratica le tecniche imparate durante il corso

Per questo l’assessorato comunale alle Politiche sociali ha approvato il progetto di formazione “Centri Anziani Cardioprotetti” e concesso all’associazione “Volontario per te-ODV” un rimborso spese pari a 850 euro (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Oggi pomeriggio gli anziani di Villalba coordinati dalla presidente Candida Di Giovannantonio hanno partecipato entusiasti al Corso “Esecutore BLS”. Il corso ha l’obiettivo di illustrare le manovre di base per la rianimazione cardio polmonare, in attesa dell’arrivo del defibrillatore o dei soccorsi avanzati.

Dalle nozioni giuridiche sul primo soccorso alla teoria sull’allerta del sistema di soccorso e il funzionamento degli apparecchi salvavita, gli operatori hanno coinvolto gli anziani nelle prove pratiche con successo.

Al centro della foto l’assessora Cristina Rossi e la presidente del Centro di Villalba Candida Di Giovannantonio

“I nostri centri di aggregazione per la terza età non smettono di sorprenderci – commenta l’assessora alle Politiche sociali Cristina Rossi – la loro capacità di mettersi continuamente in discussione ed in formazione ci stupisce.

Da qualche settimana i nostri “anziani” sono parte attiva nel corso BLS che li vede protagonisti nell’utilizzo dei defibrillatori, che l’amministrazione da pochi mesi ha rimesso in funzione nei loro centri.

Siete di sprone ed esempio, avanti insieme”.