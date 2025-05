MENTANA – Un milione di euro per la pista ciclopedonale nel Parco Nomentum

Il progetto, realizzato in convenzione con il Comune di Mentana e Città Metropolitana di Roma Capitale per l’attuazione del progetto del P.U.I. ( Piano Urbano integrato) ”Poli sportivi, benessere e disabilità”, prevede l’investimento di un milione di euro per la realizzazione del percorso ciclopedonale, Impianto sportivo lineare, che collega Mentana e Casali.

Sopra e sotto, due momenti dell’inaugurazione di stamattina

Oggi all’apertura del cantiere erano presenti il Sindaco di Mentana Marco Benedetti , il vice sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, la consigliera Manuela Chioccia, varie autorità civili, militari religiose e soprattutto tanti bambini delle scuole del territorio.

L’intero itinerario pedonale e ciclabile ha una lunghezza complessiva di circa 8 chilometri, con alcune aree ludico – sportive attrezzate per il fitness e per attività dedicate a persone diversamente abili, dislocate lungo il percorso interno all’area protetta Nomentum gestita da Città Metropolitana.

L’opera, divisa in 5 parti, prevede la realizzazione di un impianto sportivo lineare, che metta in comunicazione gli impianti sportivi esistenti dislocati in punti diversi della città:

– Circuito urbano, che parte dalla scuola e parcheggio di Via San Giorgio dove sarà realizzata anche una delle aree attrezzate, adiacente la scuola;

– Si prosegue verso Via Fontapresso e Via Cianfroni dove saranno situate altre aree attrezzate e dove recupereremo l’ex depuratore Cianfroni;

– Parco Trentani , percorso che passerà all’interno del parco, in parte nel bosco, segnalato dal CAI, riqualificando il parco giochi esistente all’ingresso di Parco Trentani. Sarà presente la seconda area di parcheggio in corrispondenza dell’ingresso;

– Via del Parco, il circuito da Parco Trentani viaggerà parallelo alla Via Nomentana (all’interno del parco) fino al centro sportivo di Casali dove sarà riqualificata l’intera area ampliandone la finalità inclusiva. Il centro sportivo di Casali sarà collegato alla pista Valentina Cicioni per poi proseguire su via Trentani; fino a tornare all’ex depuratore Cianfroni;

– La chiusura dell’itinerario sarà all’interno del centro storico.