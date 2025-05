TIVOLI – Ciak si gira, arriva la troupe di “Emily in Paris”

Tivoli ancora una volta location della cinematografia internazionale. Stavolta nei vicoli della Città dell’Arte arriva la troupe americana della fortunata serie Netflix “Emily in Paris” di grande successo tra adolescenti e non solo.

E’ quanto si evince dalla ordinanza numero 118 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata oggi mercoledì 7 maggio, dal Comandante della Polizia Locale Francesco Rossi.

Col provvedimento vengono autorizzare le riprese per tre giorni alla “360 Degrees Film SRL” per la serie “Charade Stagione 5”.

Si tratta della stessa casa di produzione della fortunata “Emily in Paris” nel 2024 giunta alla quarta stagione ambientata a Roma per la regia di Andrew Fleming.

Il ciak sarà battuto in piazza del Comune e in via Lione dalla mezzanotte di giovedì 15 maggio alle ore 23,59 di venerdì 16 maggio.

La troupe girerà anche a largo delle Foibe dalle 00.01 alle 23,59 di giovedì 22 maggio.

Vale la pena ricordare che “Emily in Paris” ha avuto diverse riprese a Roma per la quarta stagione, e la quinta stagione sarà interamente ambientata nella Capitale. Le location utilizzate nella serie includono luoghi iconici come il Colosseo, Villa Borghese e la Scalinata di Trinità dei Monti.

Non mancheranno i vicoli di Tivoli.

Chissà che in giro per la “Superba” non venga avvistata l’attrice protagonista Lily Collins?