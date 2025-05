CASTELNUOVO DI PORTO – Comune Cardioprotetto, un nuovo defibrillatore al Centro ricreativo giovanile

È stato inaugurato ieri, venerdì 9 maggio, a Castelnuovo di Porto presso il Centro Educativo Ricreativo Permanente Centro Giovani CERP Alessia Palmucci il nuovo defibrillatore, un presidio fondamentale di sicurezza in un luogo di incontro e aggregazione per tanti giovani.

Secondo un comunicato stampa dell’amministrazione comunale, il dispositivo è stato acquistato grazie alla Farmacia Comunale Castelnuovo di Porto , da sempre impegnata in iniziative di promozione e prevenzione della salute sul territorio.

Durante l’inaugurazione, la dottoressa Chiara Serena Gori ha coinvolto i ragazzi in una dimostrazione pratica, spiegando l’importanza dell’utilizzo tempestivo del defibrillatore in caso di emergenza.