Eccellenza – La Tivoli chiude col botto: 5-2 al Valmontone

La Tivoli Calcio 1919 saluta il campionato di Eccellenza con una prestazione brillante, superando con un netto 5-2 il Valmontone 1921, già promosso in Serie D.

Gli amaranto chiudono così la stagione al quinto posto con 58 punti, regalando ai propri tifosi un’ultima giornata ricca di gol e soddisfazioni.

Nonostante il Valmontone fosse già matematicamente primo dalla scorsa giornata, la vittoria della Tivoli ha un valore simbolico importante: battere la capolista dimostra che il gruppo guidato da mister Lombardo ha ancora tanto da dire e che, con una maggiore continuità, avrebbe potuto ambire a qualcosa di più.

Con una prestazione offensiva travolgente e un atteggiamento determinato fin dal primo minuto, la Tivoli ha dominato l’incontro e salutato il proprio pubblico con un chiaro messaggio: il futuro è tutto da scrivere, ma le basi sono solide.

Adesso tocca alla dirigenza: la società dovrà lavorare in queste settimane per programmare al meglio la prossima stagione, tra conferme, nuovi innesti e un progetto tecnico ambizioso. I tifosi, intanto, sognano il ritorno in Serie D. Chissà che il 2025/26 non sia finalmente l’anno buono.

(Daniele Di Cerbo)