Calcio, giornata d’oro per Villalba, Palombara e Montecelio

Villalba Ocres Moca: vittoria esterna e playoff assicurati

Il Villalba Ocres Moca ha conquistato una vittoria fondamentale in trasferta contro l’Olimpus Roma, imponendosi per 1-0 grazie alla rete decisiva di Coccia. Questo successo consente alla squadra tiburtina di consolidare il secondo posto in classifica e di assicurarsi matematicamente un posto nei playoff.

Palombara: successo netto, ora si pensa ai playout

Anche il Palombara ha ottenuto una vittoria importante, imponendosi con un netto 3-0 sul Cantalice. Il secondo successo consecutivo dei sabini porta la firma di Rosato, Valeriani e Del Grande, permettendo alla squadra di mister Superchi di raggiungere quota 38 punti in classifica, quintultima in classifica e in posizione utile per i playout.

Montecelio: goleada che alimenta la speranza salvezza

Il Montecelio ha mantenuto viva la speranza di salvezza con una convincente vittoria per 5-2 contro il Soratte Capena, fanalino di coda. La terzultima posizione garantirebbe al Montecelio la non retrocessione diretta ma un eventuale spareggio salvezza nei playout. Ma il Montecelio ci ha già abituato alle salvezze last minute.

Questi risultati positivi testimoniano la determinazione e l’impegno delle squadre del Nord-Est romano, che continuano a lottare con tenacia per raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali.

(Daniele Di Cerbo)