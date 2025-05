Nova 7: una stagione da incorniciare per il club di Guidonia

L’A.S.D. Nova 7 di Guidonia Montecelio ha vissuto un’annata sportiva di assoluto rilievo nel campionato di Prima Categoria, Girone B. Il club ha fin da subito messo in chiaro le proprie ambizioni, partendo con una striscia di otto vittorie consecutive e dominando le prime giornate con un attacco spietato e un’organizzazione di gioco impeccabile.

Il ruolino di marcia ha permesso alla squadra di chiudere il girone d’andata da campione d’inverno con un turno d’anticipo, lasciando dietro le rivali con grande autorevolezza.

Oggi, battendo per 3 a 1 il Villanova allo stadio Ferraris in un clima infuocato, la Nova 7 si congeda prima nel campionato a pari merito con la Virtus Pionieri, con la quale si giocherà il primato in classifica. Ma al di là del risultato, la Nova 7, dovesse non farcela, sarebbe comunque promossa come migliore seconda.

Da notare il grande tifo del Villanova con tifosi e coreografia degna di categorie superiori.

Il successo della Nova 7 non è frutto del caso, ma il risultato di un lavoro meticoloso avviato nella scorsa estate.

Una profonda riorganizzazione societaria ha dato nuova energia al progetto tecnico: il cambio alla guida della squadra ha portato una ventata d’entusiasmo, con un allenatore giovane ma esperto che ha saputo compattare il gruppo e dargli una precisa identità tattica.

La Nova 7 trova origine dalla Pro 7 di Settecamini. In seguito a una ristrutturazione societaria coordinata dal presidente Antonio Ciciotti, dal vicepresidente Marco Durso e dal direttore generale Andrea Saporetti, nell’estate del 2018 ha deciso di ripartire dalla Terza Categoria. Da allora, la società ha scalato le categorie, approdando per la prossima stagione calcistica in Promozione.

L’arrivo del tecnico Alessandro Gianni, affiancato dal direttore sportivo Luca Vulpiani e dal team manager Gianluca Prunas, ha portato nuova linfa al club. Gianni, con esperienze precedenti al Villa Adriana e al Guidonia, ha saputo costruire un gruppo coeso e determinato.

Ed è proprio Andrea Saporetti a descrivere il momento di gioia della Nova 7

“Tutto ciò non sarebbe accaduto senza lo sforzo del presidente e del vicepresidente, ma ci sentiamo tutti protagonisti di questa cavalcata che parte dal 2018. Abbiamo in gestione il campo del Maria Micara di Collefiorito e abbiamo cercato di renderlo all’altezza. Oggi contiamo su un settore giovanile importante che conta sui 190 bambini per la scuola calcio e tutti i settori agonistici. Ricordo che gli Under 16 hanno vinto l’ultimo campionato provinciale. L’obiettivo per il prossimo anno è rinnovare la rosa e rinforzarla; da regolamento dobbiamo schierare in campo un 2006 e un 2007.”

Saporetti ha aggiunto:

“Pensare che una volta vedevamo squadre blasonate e storiche come Villalba, Palombara… e pensare che il prossimo anno ci giocheremo contro è tutto così incredibile. Insomma, di incredibile c’è il lavoro costante che ha fatto la società mettendo pezzo dopo pezzo e arrivando al traguardo.”

Uno Sguardo al Futuro

Con una struttura societaria solida, una guida tecnica competente e un gruppo di giocatori motivati, la Nova 7 si candida a essere una delle protagoniste della prossima stagione, puntando a traguardi sempre più ambiziosi nel panorama calcistico laziale.

(Daniele Di Cerbo)