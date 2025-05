“Desidero condividere con voi la grande gioia”.

Monsignor Mauro Parmeggiani, Vescovo della Diocesi di Tivoli e di Palestrina

Inizia così la lettera indirizzata a tutti i sacerdoti e fedeli della Diocesi di Tivoli e di Palestrina da parte di Monsignor Mauro Parmeggiani.

Ieri pomeriggio, sabato 10 maggio, il prelato ha incontrato Papa Leone XIV che per la sua prima uscita a sorpresa da Pontefice ha fatto una visita improvvisa al Santuario della Madonna del Buon Consiglio, a Genazzano, territorio di competenza della Diocesi di Palestrina.

“Una “visita privata” che “privata non è rimasta” – inizia la lettera del Vescovo di Tivoli Mauro Parmeggiani – e alla quale sono stato invitato dal Papa dopo pochi minuti dal Suo arrivo a Genazzano tramite il Reggente della Casa Pontificia, Mons. Leonardo Sapienza.

Già in auto per recarmi a Pisoniano dove avevo le Cresime, in pochi minuti ho raggiunto il Santuario della Madre del Buon Consiglio e così ho potuto salutare a nome di tutti voi il Santo Padre che ha onorato la nostra Diocesi con la sua prima visita fuori dal Vaticano dal momento della Sua elezione”.

“L’incontro è stato piacevolissimo – rivela il Vescovo – ho avuto la chiara percezione che il nostro Papa sia un uomo che ascolta molto, con grande capacità di entrare in relazione empatica con tutti, un uomo di preghiera e un vero pastore.

Devotissimo alla Madre del Buon Consiglio venerata nel Santuario di Genazzano da sempre tenuto dai Padri Agostiniani e che lui frequenta da circa cinquant’anni, ossia da quando divenne Agostiniano, e che lo accolse anche il 25 aprile 2024 quando fu invitato per la Festa della Venuta.

Dopo una lunga preghiera davanti alla Vergine e l’incontro di cui vi ho detto, Papa Leone, uscendo dal Santuario ha ricordato agli abitanti di Genazzano ma anche a noi che abbiamo come compatrona di Palestrina la Madre del Buon Consiglio che custodiamo un grande dono ma anche una grande responsabilità poiché la Madonna è vicina ai suoi figli ma noi, suoi figli, dobbiamo essere vicini alla Madre.

Il Papa poi ha esortato tutti a seguire Gesù Cristo come Maria ha seguito il suo figlio Gesù”.

“Al termine – conclude Monsignor Parmeggiani – ha impartito a tutti la sua benedizione apostolica ed è ripartito alla volta della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma.

Salutandolo ho chiesto al Papa di pregare per tutti noi promettendogli le nostre preghiere e l’ho informato che martedì sera, alle ore 21,00, le due Diocesi si troveranno a pregare insieme per lui nel Santuario Mariano di San Vittorino.

Con la speranza di poter riavere presto tra noi il Santo Padre, a tutti giunga un cordiale saluto ed augurio di buona domenica”.