Agiscono nei week end o durante i “ponti”. D’altronde, penetrare all’interno del plesso e fare manbassa è un gioco da ragazzi.

O, meglio, da ragazzini.

Sono tornati a colpire i vandali di Colleverde di Guidonia, la banda che negli ultimi 7 mesi ha messo a segno ben 9 scorribande ai danni dell’asilo nido comunale di via Monte Gran Paradiso, facente capo all’ Istituto Comprensivo “Eduardo De Filippo”.

L’ultimo raid in ordine di tempo è stato scoperto stamane, lunedì 12 maggio, per cui l’ingresso a scuola dei bambini è stato posticipato dalle ore 8 alle 8,30 per effettuare le pulizie.

A segnalare il caso alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv è una delegazione di genitori dei circa 60 piccoli alunni distribuiti nelle tre sezioni dell’Infanzia del plesso di via Monte Gran Paradiso a Colleverde. Mamme e papà chiedono all’amministrazione comunale di blindare l’unica porta d’emergenza senza grate attraverso la quale i vandali sono penetrati anche nello scorso fine settimana.

Sì, perché due settimane fa l’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio ha installato le grate a tutti gli accessi al plesso a fronte dei ripetuti raid vandalici messi a segno per la maggior parte dei casi nei week end.

Il plesso è stato infatti preso di mira 9 volte, vandalismi e furti scoperti nell’ordine lunedì 21 ottobre, lunedì 4 novembre, venerdì 29 novembre, martedì 7 gennaio, lunedì 24 febbraio , venerdì 28 marzo, domenica 13 aprile, lunedì 5 maggio e stamane, lunedì 12 maggio.

“Questi furti – spiegano i genitori al quotidiano Tiburno.Tv – hanno causato danni materiali come la sottrazione indebita di un proiettore, di ben due stereo, merendine, carta igienica con conseguenti danneggiamenti alla struttura, sporcando i locali in cui bambini dai 3 ai 6 anni devono svolgere attività quotidiane.

Inoltre stanno causando danni morali e disagi familiari a noi genitori esasperati nel vederci chiusi i cancelli della scuola alle 8 del mattino per riorganizzare il ripristino della struttura.

Dopo ripetute rimostranze alla Preside e ai vicari per la situazione di disagio il 28 Aprile sono state installate delle grate alle finestre del piano inferiore, lasciando scoperto il piano superiore della classe A perché li è situata la rampa per l’uscita di emergenza.

In data odierna abbiamo scoperto l’ennesimo furto proprio entrando da quell’unica finestra senza grata.

Non sappiamo più come fronteggiare questa situazione diventata insostenibile, abbiamo bisogno di ulteriori misure di sicurezza per i nostri bambini che si vedono togliere sicurezza, proprio nel posto dove dovrebbero più di tutti garantirla e si vedono portare via oggetti utili per la loro regolare attività didattica”.