GUIDONIA – Via Nomentana a senso unico, annullata l’ordinanza

Almeno per il momento non si viaggerà a

Lo stabilisce l’ordinanza numero 194 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata il 30 aprile dal Comandante della Polizia Locale Paolo Rossi con la quale viene annullata l’ordinanza numero 189 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - emessa il giorno stesso dal Capo dei vigili urbani.

La via Nomentana sarà chiusa per i mezzi in arrivo dalla Capitale

Il provvedimento prevedeva il divieto di sosta, ambo i lati, con rimozione forzata ed il restringimento di carreggiata con il Senso Unico di marcia in via Nomentana dal chilometro 14,800 al chilometro 15,550 ed in via Castore da oggi, lunedì 12 maggio, al 12 giugno. (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO)

Nel tratto interessato la Nomentana sarebbe stata percorribile dai veicoli provenienti da Mentana e diretti a Roma.

L’ordinanza numero 194 annulla tutto in autotutela.

Da ulteriori approfondimenti e consultazione della mappe catastali, la Polizia Locale ha accertato che l’intera Via Nomentana, fino al confine con il Comune di Fonte Nuova, insiste sul territorio di Roma Capitale: insomma, l’ordinanza 189 è stata emessa per mero errore di valutazione.

A richiedere l’emissione del provvedimento è stata “Areti”, società appaltatrice di “Acea s.p.a.” incaricata dei lavori di estensione della rete elettrica a Parco Azzurro, il Centro residenziale di Colleverde, quartiere di Guidonia Montecelio.