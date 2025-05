CASAPE SAN GREGORIO DA SASSOLA – Flusso idrico sospeso per lavori di manutenzione

Due Comuni dell’alta Valle Aniene senz’acqua.

Acea Ato2 comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria, giovedì 15 maggio, si verificherà una sospensione del flusso idrico a Casape e a San Gregorio da Sassola, distanti circa 8 chilometri l’uno dall’altro.

Nel Comune di Casape la mancanza di acqua si avrà dalle ore 08:00 alle ore 17:00 in particolare le zone interessate sono le seguenti:

via Tre Cancelli;

zone limitrofe.

Un servizio di rifornimento con autobotte sarà disponibile in via Tre Cancelli angolo via del Sasso.

Nel Comune di San Gregorio da Sassola si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua dalle ore 08:30 alle ore 19:30, in particolare le zone interessate sono le seguenti:

tutto il territorio comunale.

A causa della sospensione del flusso il Comune di San Gregorio annuncia per giovedì la chiusura della scuola materna, elementare e medie, mentre l’asilo resterà aperto.

Un servizio di rifornimento con autobotte sarà disponibile in:

piazza Castello Brancaccio.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335 o via fax al numero 06 57994116.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per il disagio.