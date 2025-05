Lo hanno denominato “monumento” alle borchie disperse.

Si tratta di una cinquantina di borchie allineate in via Bellegra all’altezza di via Poli, a Setteville Nord, quartiere residenziale di Guidonia Montecelio al confine con Roma.

La fotografia del “monumento” è stata postata domenica mattina 11 maggio sulla pagina Facebook Marcosimoneonline dell’associazione “Amici di Semola”.

“Se qualcuno ne ha persa una può andarla a recuperarla, in settimana le faremo rimuovere dalla Tekneko”, è il messaggio agli utenti, ma soprattutto all’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio: le borchie in esposizione infatti sono saltate tutte da auto in transito a causa delle pessime condizioni del manto stradale.