L’Istituto tecnico “Alessandro Volta” di Tivoli ancora una volta protagonista nelle attività extra-scolastiche.

Ieri, lunedì 12 maggio, gli studenti della terza C Informatica della sede di via Sant’Agnese sono stati premiati nella splendida cornice del Teatro Argentina di Roma, nell’ambito del Progetto Cinema Storia & Società (Progetto cultura Zetema, Arte Bellezza e Cultura, Regione Lazio).

Già vincitori in passate edizioni, gli alunni coordinati dalla Professoressa Cristina Leoni si sono aggiudicati il terzo posto per la realizzazione del Corto “Tasto Dolente”, piccolo film firmato da Tommaso Badaracco, Daniel Caon, Nahuel Rosati e Daniele Paoloni.

Sceneggiatura e composizione originali, un testo di grande efficacia che denuncia la violenza sulle donne.

“Ringrazio i ragazzi per l’impegno e l’entusiasmo con cui svolgono queste attività – commenta la Professoressa Leoni – non solo i vincitori di questo corto ma tutti gli studenti/sse che hanno prodotto lavori splendidi in tutti questi anni.

Ringrazio inoltre tutto il team di ABC Zetema Cultura e Regione Lazio per le opportunità, per la professionalità, per la sinergia che riescono a creare in uno spirito di collaborazione con le scuole unico e imprescindibile.

Un grazia anche a Giovanna Pugliese, Stefania Sebasti e Paola Mostile, e a tutte le persone coinvolte e che hanno reso possibile tutto questo”.