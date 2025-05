Guidonia, tutto pronto per la Poule Scudetto e la grande festa promozione

Domani 14 maggio 2025, alle ore 16:00, lo Stadio Comunale di Guidonia Montecelio sarà teatro di un evento storico per il calcio locale: il Guidonia Montecelio 1937 FC, fresco vincitore del Girone G della Serie D, affronterà il Casarano Calcio nella seconda giornata della Poule Scudetto. Entrambe le squadre, già promosse in Serie C, si contenderanno per la poule scudetto di categoria.

Il Guidonia Montecelio 1937 FC ha vissuto una stagione straordinaria. Dopo il cambio di guida tecnica a gennaio, con l’arrivo di Ciro Ginestra, la squadra ha ingranato una marcia trionfale, culminata nella promozione in Serie C con una giornata d’anticipo. La vittoria per 1-0 contro il Real Monterotondo il 27 aprile ha sancito il ritorno tra i professionisti, un traguardo che mancava da tempo.

La Società con un comunicato ufficiale ha reso noto il programma della partita e dei festeggiamenti:

Biglietti e accesso allo stadio

I biglietti per la partita sono disponibili sul circuito “Ciao Tickets”. Sono stati messi in vendita 1.528 tagliandi per i tifosi locali e 280 per quelli ospiti. Il costo è di 10 euro per l’intero, 6 euro per il ridotto (over 65), mentre l’ingresso è gratuito per gli under 14. La biglietteria dello stadio aprirà alle ore 14:30.

Programma dei festeggiamenti

Programma della giornata

– Ore 14:30: Apertura della biglietteria dello stadio. I biglietti sono disponibili anche online tramite il circuito “Ciao Tickets”, con 1.528 tagliandi per i tifosi locali e 280 per gli ospiti. Prezzi: 10 euro intero, 6 euro ridotto (over 65), ingresso gratuito per gli under 14.

– Ore 16:00: Fischio d’inizio della partita contro il Casarano Calcio.

– Al termine della partita: Cerimonia di premiazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti per la vittoria del campionato di Serie D 2024/2025 e la promozione in Serie C.

– Dalle ore 18:30: Giro celebrativo della squadra su un pullman scoperto, con il seguente itinerario: Stadio Comunale → Piazza fronte Stadio (mercato) → Piazza del Comune (Matteotti) → Piazza Aeroporto di Guidonia → Viale Roma (direzione Via Tiburtina) → Rotatoria incrocio Viale Roma/Via dell’Unione → ritorno in Piazza del Comune (Matteotti).

– Ore 19:00: Manifestazione comunale e festeggiamenti in Piazza del Comune (Matteotti), con l’intervento del Sindaco e l’incontro tra giocatori, tifosi e cittadinanza.

La società invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosi per celebrare questo traguardo storico: il Guidonia è tornato tra i professionisti.

(Daniele Di Cerbo)