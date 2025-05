MORLUPO – Erri De Luca presenta “L’età sperimentale”

Giovedì 15 maggio alla Bottega d’Arte di Morlupo, alle ore 18, Erri De Luca presenterà il libro “L’età sperimentale”, edito da Feltrinelli.

“Nessuna generazione prima di questa ha raggiunto la vecchiaia in così numerosa formazione e in uno stato così attivo, e questo – scrive Erri De Luca – la rende oggi un’età sperimentale.

Un’occasione, dunque, la possibilità di scoprire qualcosa di nuovo di sé e degli altri, di allenare il corpo e la mente con maggiore consapevolezza e forse con più gusto. Non invece il momento, come pensano in molti, di guardare soltanto indietro”.

“A che somiglia quest’età?”, si chiede Erri De Luca.

“Alla risalita di un bosco di montagna. Nel fitto delle conifere entra poca luce, vedo giusto quello che mi sta stretto intorno, ma verso l’alto si diradano, si aprono radure, c’è più luce. In questa età da cima del bosco vedo lontano, scorci di futuro, non il mio, quello senza di me.

Il poeta Goethe morente pronuncia le sue ultime parole: ‘Mehr Licht’, più luce. Non è una richiesta, è la sorpresa di vederla splendere.

Oggi vedo una gioventù che sente il proprio futuro tutt’uno con quello della Terra intera.

Guarda lontano, avvista l’avvenire. Anche io, anche i nuovi vecchi vedono più lontano, in cima al loro bosco”.

Grazie anche al contrappunto di Ines de la Fressange, celebre stilista e amica dell’autore, “L’età sperimentale” è un libro e al tempo stesso un’occasione, per scoprire quante possibilità racchiude la terza età – ciascuno trovi la propria, e Erri De Luca ne cita molte – e tutto il vantaggio di aver guadagnato “lo slancio del tempo accumulato, potente catapulta del participio passato del verbo passare”.

Dialogherà con l’autore la divulgatrice culturale Marianna Mariotti.