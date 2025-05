FONTE NUOVA – “Io non rischio”, gli alunni imparano le buone pratiche in situazioni di emergenza

Oggi, mercoledì 14 maggio, a Fonte Nuova si è svolta l’edizione 2025 di “Io non rischio”, campagna nazionale di divulgazione sulle buone pratiche da adottare in situazioni di emergenza e potenziale rischio, come ad esempio durante e dopo un evento sismico, un’alluvione o altre calamità naturali.

“Io non rischio” è promossa dall’Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze, dal Dipartimento della Protezione Civile, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, dal ReLUIS-Consorzio interuniversitario dei laboratori di Ingegneria sismica e dalla Fondazione CIMA, con il contributo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani.

All’iniziativa organizzata e coordinata dalla Protezione Civile di Fonte Nuova hanno partecipato numerosi ragazzi dell’Istituto Comprensivo Statale Sandro Pertini.

Presenti anche il Commissario Straordinario Filippo Santarelli ed il Comandante della Polizia Locale di Fonte Nuova Francesco Spagnoletti, i quali hanno espresso il loro sentito ringraziamento a tutte le realtà coinvolte, ed in particolare verso la Dirigente Scolastica ed i docenti.

Il Commissario Straordinario ha inoltre espresso parole di ringraziamento e di apprezzamento per il lavoro svolto dai volontari della Protezione Civile di Fonte Nuova per i funerali del Santo Padre e nelle giornate successive.