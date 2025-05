CAPENA – Viabilità, 311 mila euro per il nuovo parcheggio a raso

Il Comune di Capena investe sulla viabilità.

E’ quanto emerge dalla determina numero 1780 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata ieri, martedì 13 maggio, da Sabrina Montebello, dirigente della Stazione unica appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Con l’atto vengono affidati i lavori di realizzazione di un nuovo parcheggio a raso in Via Don Minzoni alla “Marcost Srl” di Pizzoli in provincia de L’Aquila per un importo complessivo pari a 311.582 euro e 03 centesimi.

La ditta ha presentato un ribasso del 21,230% rispetto all’importo di 386.948,64 (Iva Esclusa) a base di gara, risultato il più economicamente vantaggioso rispetto alle altre 11 offerte pervenute.