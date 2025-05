Gabriele De Santis è il più bravo ballerino di Latin Style.

Il talentuoso atleta di Castel Madama ha vinto i Campionati Interregionali Danze Artistiche e Coppa Italia Danze di Coppia Area Centro Under 21 organizzati sabato 10 e domenica 11 maggio dalla Fidesm a Calderara di Reno in provincia di Bologna.

Un successo straordinario che ha entusiasmato il borgo castellano e che è valso a Gabriele De Santis le più sentite congratulazioni da parte del Sindaco Michele Nonni e dell’Assessore allo Sport Stefano Scardala.

“Questo prestigioso risultato, frutto di impegno, talento e passione, rende onore alla nostra comunità e testimonia l’eccellenza dei nostri giovani atleti – si legge in unanota dell’amministrazione comunale – Gabriele, con la sua determinazione e il suo innato talento, ha saputo distinguersi in una competizione di alto livello, portando in alto il nome di Castel Madama”.

“Siamo immensamente orgogliosi di Gabriele – dichiarano in una nota congiunta il Sindaco e l’Assessore allo Sport – La sua vittoria è un esempio di dedizione e sacrificio per tutti i giovani del nostro territorio. Vedere un nostro concittadino raggiungere tali traguardi sportivi ci riempie di gioia e ci spinge a continuare a sostenere e promuovere lo sport in tutte le sue discipline”.

L’Amministrazione Comunale si complimenta vivamente con Gabriele, con la sua famiglia e con il suo team per questo importante successo, augurandogli un futuro ricco di ulteriori soddisfazioni e successi nel mondo della danza sportiva.