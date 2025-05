Le immagini parlano da sole e documentano una tortura da goccia cinese.

Ion Gaspar, 72enne invalido non deambulante, inquilino del complesso Ater di via Aldo Moro a Monterotondo

A subirla da settimane è Ion Gaspar, un 72enne invalido non deambulante e allettato a seguito di vari problemi di salute, tra l’altro reduce da un intervento al cuore.

La goccia di acqua che da settimane cade dal soffitto dell’alloggio Erp al piano terra

Oggi, venerdì 16 maggio, l’anziano romeno e la moglie, la connazionale e coetanea Georgeta, hanno contattato la redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv per denunciare la situazione in atto all’interno dell’alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica al piano terra del complesso di proprietà Ater Provincia di via Aldo Moro 24, a Monterotondo Scalo.

Un’immagine di repertorio del complesso Ater Provincia di via Aldo Moro a Monterotondo Scalo

“Dal soffitto tra il bagno e il ripostiglio cade l’acqua – spiega la coppia di inquilini assegnatari – C’è una perdita nelle tubazioni del water dell’appartamento del piano di sopra e avvertiamo anche puzza di urina”.

A sentire la coppia, il disagio sarebbe iniziato tre mesi fa ma la situazione sta precipitando nelle ultime ore, come documenta il video di Tiburno.Tv.

“Nessuno ci aiuta – è l’appello della coppia di anziani – Abbiamo telefonato ad Ater e ci è stato risposto che non può intervenire in quanto il Comune di Monterotondo avrebbe pignorato i conti correnti dell’Azienda.

Abbiamo interpellato i vigili del fuoco e ci rispondono che non è di loro competenza.

Ieri sera abbiamo richiesto e ottenuto l’intervento della Polizia Locale di Monterotondo che ha preso atto della situazione attuale e siamo in attesa della relazione degli agenti”.

“L’acqua emana cattivo odore e rende l’alloggio umido – è l’appello di Georgeta Gaspar – Mio marito un anno fa è stato sottoposto ad un intervento al cuore e questa situazione gli crea difficoltà respiratorie: qualcuno ci aiuti”.