CALCIO – Promozione: Montecelio cerca la salvezza, Palombara e Villalba puntano alla conferma

Ultime sfide decisive per le squadre del nord-est romano nel Girone di Promozione

Nel Girone B del campionato di Promozione, le squadre del nord-est romano si preparano ad affrontare partite cruciali che potrebbero determinare il loro destino stagionale.

Montecelio: vittoria obbligata per evitare la retrocessione diretta

Il Montecelio, attualmente penultimo in classifica con 31 punti, affronta una sfida fondamentale contro il Cantalice. Una vittoria permetterebbe ai gialloblù di uscire dalla zona di retrocessione diretta e mantenere vive le speranze di salvezza attraverso i playout. La squadra dovrà dimostrare determinazione e concentrazione per ottenere un risultato positivo in trasferta.

Palombara: consolidare la posizione in classifica

Il Palombara, reduce da una serie di risultati positivi, sarà ospite del Riano Calcio. Con 32 punti in classifica, i rossoblù cercano di allontanarsi ulteriormente dalla zona calda e consolidare la propria posizione. Una vittoria in trasferta sarebbe fondamentale per mantenere il trend positivo e garantire la permanenza in categoria.

Villalba: confermare il posto nei playoff

Il Villalba Ocres Moca, già sicuro di un posto nei playoff con 59 punti, ospiterà il Grifone in una partita che, sebbene non influenzi significativamente la classifica, rappresenta un’opportunità per mantenere alta la concentrazione e prepararsi al meglio per la fase finale della stagione.

Le prossime partite saranno decisive per il futuro delle squadre coinvolte, con il Montecelio che lotta per la salvezza, il Palombara che cerca conferme e il Villalba che punta a mantenere la forma in vista dei playoff.