TIVOLI – Movida violenta, banda di “maranza” terrorizza il Centro

Importunano i passanti, istigano allo scontro e aggrediscono i coetanei per le strade della Movida.

Sono i “maranza” di Tivoli: un gruppo di ragazzi poco più che maggiorenni e dalle sembianze nordafricane che da mesi terrorizza il Centro storico.

L’ultimo fatto di cronaca nera segnalato alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv è avvenuto nella tarda serata di ieri, venerdì 16 maggio, tra via Sant’Andrea e vicolo Lusignani, nel cuore della Movida tiburtina.

Le vittime del pestaggio sono due ragazzi italiani di Vicovaro che avevano trascorso la serata in un pub della zona.

Pare che verso le 22,30 i 4 “maranza” abbiano agito secondo uno schema collaudato: lungo la strada prima avrebbero attaccato briga provocando i rivali: “Che c..o ti guardi?”.

Poi avrebbero iniziato a spintonare e a mettere le mani sul volto delle due vittime fino a far divampare la rissa, alla quale hanno partecipato anche altri “maranza” intervenuti per dar manforte ai primi 4.

Stando sempre alle prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv e non confermate dalle forze dell’ordine, durante la rissa sarebbe spuntato anche un coltello.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Tivoli e un’ambulanza del 118 che ha trasportato uno dei due 17enni aggrediti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista”.

I sanitari hanno riscontrato ematomi al naso, un edema dell’occhio, edemi ed escoriazioni al capo: ferite inferte dal gruppo di sconosciuti mentre il minorenne era caduto sull’asfalto.

La rissa di ieri sera non è la prima, nei mesi scorsi infatti si sono registrati episodi simili nel Centro di Tivoli e in particolare nel fine settimana.

I giovani che frequentano le notti tiburtine riconoscono a distanza i “maranza”, ragazzi nordafricani che vanno in giro in comitive numerose, si atteggiano a bulli e provengono dalle periferie cittadine, come Bagni di Tivoli e Villalba di Guidonia.

Sul caso indagano i carabinieri.