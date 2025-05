MARCELLINA – Guasto alla rete idrica, manca l’acqua nel Centro urbano

Nel pomeriggio di oggi, sabato 17 maggio, Acea Ato2 ha comunicato al Comune di Marcellina che, a causa di un guasto sulla rete idrica, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti vie: Via D’Annunzio, via Monte Gennaro, via San Polo, via Principe di Piemonte, via Col di Lana, via dell Mortelle, via Principessa di Piemonte. Via Cavour e vie limitrofe.