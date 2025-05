Tre auto in fiamme nella notte, l’ombra del piromane

Tre auto in fiamme all’alba di oggi, martedì 20 maggio, a SanBasilio, estrema periferia Est di Roma.

Secondo una nota del comando provinciale dei vigili del fuoco, verso le ore 2:11 la squadra del distaccamento Nomentano con al seguito l’autobotte è intervenuta a via Cagli incrocio via Corinaldo per l’incendio di tre autovetture.

Le fiamme hanno recato danni alla facciata di una palazzina di proprietà dell’Ater.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

Sul posto sono intervenute anche le Forze dell’ordine.