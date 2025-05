TIVOLI – S’inaugura il Bookcrossing, il parco è un luogo di lettura e condivisione

Domenica 25 maggio, alle ore 16:00, sarà inaugurata ufficialmente la nuova Libreria Bookcrossing all’interno del Parco Lotti Antonelli, in Piazza Enrico Riziero Galvaligi.

L’iniziativa è parte integrante della giornata del Festival del Libro “Pagine – Voci, Storie e Territori”, promosso dal Comune di Tivoli.

Il progetto, ideato e promosso dal Gruppo Editoriale WritersEditor con il supporto del Parco e la collaborazione del consigliere del sindaco Simone Cavallo, rappresenta un nuovo presidio culturale nel territorio: un luogo fisico in cui scambiare libri liberamente, favorendo l’accesso alla lettura e alimentando una comunità fondata sulla condivisione e sulla cultura diffusa (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

All’inaugurazione saranno presenti Cristian Segnalini, editore e fondatore del Gruppo Editoriale WritersEditor, ideatore del progetto, e Simone Cavallo, consigliere delegato per Tivoli Terme e Borgonuovo.

Perché partecipare?

Scoprire la nuova libreria all’aperto

Incontrare i protagonisti del progetto culturale

Donare e ricevere libri, aderendo al movimento del bookcrossing

Vivere un pomeriggio tra cultura, natura e comunità

L’obiettivo dell’iniziativa è ambizioso ma concreto: trasformare gli spazi verdi in presìdi letterari urbani, accessibili e vivi, dove la lettura diventa parte dell’ambiente quotidiano.

Il Gruppo Editoriale WritersEditor

Con sede a Roma, WritersEditor è una giovane casa editrice indipendente, nata per valorizzare autori emergenti e promuovere una cultura accessibile.

Con oltre 35 premi letterari ricevuti e una rete distributiva capillare – dai maggiori store online a oltre 5000 librerie italiane – si è affermata come punto di riferimento per l’editoria moderna e dinamica. La sua missione è dare voce a nuovi talenti e innovare il panorama editoriale attraverso progetti concreti come quello del Bookcrossing.

Il Parco Lotti Antonelli

Inaugurato nel 2022, il Parco Lotti Antonelli è uno spazio verde simbolo di aggregazione per la comunità di Tivoli Terme.

Con aree gioco, un chiosco bar (Dream Coffee) e una fitta programmazione di eventi culturali, si conferma un luogo ideale per accogliere iniziative come la libreria all’aperto, nata per promuovere la lettura tra cittadini di tutte le età.