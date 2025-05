CALCIO – Spinosa, molte richieste per il campione

Lo chiamano “il Maestro”, e non è un soprannome dato a caso. Marco Spinosa, classe 1991, è stato il fulcro del centrocampo del Guidonia Montecelio nella stagione appena conclusa, contribuendo significativamente alla promozione in Serie C. Con 34 presenze e 6 gol in campionato, oltre a 9 apparizioni e 2 reti in Coppa Italia, Spinosa ha dimostrato una visione di gioco e una precisione nei passaggi che lo rendono un giocatore di grande valore.

Il futuro di Spinosa è ancora incerto, ma una cosa è chiara: il suo talento è riconosciuto e ambito. Resta da vedere quale club riuscirà a garantirsi le prestazioni di quello che noi avevamo definito il “Pinturicchio rossoblù”, capace di trasformare ogni partita in un’opera d’arte calcistica.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate: secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il centrocampista è finito nel mirino di club come la Reggina in Serie D e Cavese e Giugliano in Serie C. Anche Ravenna e Fasano, ambiziose formazioni di Serie D, avrebbero manifestato interesse per il giocatore