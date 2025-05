CANTERANO – “Cioccolato in Quota”, l’evento più dolce dell’anno

Preparate le papille gustative e lasciate a casa la bilancia: torna l’appuntamento più dolce dell’anno a Canterano, borgo incantato di 354 abitanti nell’Alta Valle dell’Aniene, al confine con Subiaco e i Monti Simbruini.

Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno va in scena “Cioccolato in Quota”, l’evento in cui il cioccolato non si limita a stare sul dessert, ma invade antipasti, primi, secondi e perfino l’aperitivo.

E quest’anno arriva anche lui, l’eroe dell’estate: il gelato al cioccolato, cremoso, artigianale, irresistibile. Da leccarsi le dita. E anche il cono.

Canterano è a due passi da Roma ma in un altro mondo: vicoli di pietra, vista mozzafiato sulla Valle dell’Aniene e l’atmosfera perfetta per una fuga fuoriporta che fa bene all’umore e al palato. E se il borgo vi conquisterà al primo sguardo, la cucina farà il resto.

Il menù è una vera dichiarazione d’amore al cioccolato in tutte le sue forme.

Si comincia con la tortina al cacao con cipolla rossa e asparagi, si passa per le Fregnacce Cantorianum al cacao, si arriva allo Stracotto di manzo con uvetta e cioccolato, e si finisce in bellezza con mousse, maritozzi e fritti di ogni tipo (sì, anche quelli col cacao).

Per chi ama gli abbinamenti arditi: mini arancini pancetta e cacao e frittatine cacio e pepe al profumo di fondente.

E tranquilli: i bambini avranno un menu tutto per loro con burger e patatine. Non vogliamo rubare cioccolato a nessuno.

Il bello è che si mangia bene, ma non solo.

Per i più piccoli, ci sono laboratori con veri maestri cioccolatai (per imparare prima a fare il cioccolato, poi a mangiarlo con criterio).

Per i grandi, aperitime con DJ set, musica dal vivo e un’atmosfera che più dolce non si può. E per evitare file chilometriche: la cucina funziona con un sistema a doppio percorso, tipo mensa di Hogwarts, ma con cacao al posto della magia.

Canterano vi aspetta per un weekend dove il cioccolato è il re, il maritozzo il principe, il gelato la tentazione… e la voglia di stare bene l’unica regola da seguire. E se non vi basta il cioccolato, godetevi anche il borgo, con le sue case in pietra, i paesaggi montani e quella sensazione di essere capitati in un film… con dessert incluso.

Info e prenotazioni: 379 1423745 – associazioneprolococanterano@gmail.com