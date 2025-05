Quando si è visto accerchiato ha tentato la fuga, ma è stato tutto inutile e dopo una colluttazione è finito in manette.

Il momento della cattura del truffatore da parte dei carabinieri di Monterotondo

Così ieri mattina, mercoledì 21 maggio, a Tor Lupara di Fonte Nuova i carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne italiano per truffa aggravata ad una anziana.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le ore 12,30 in piazza Varisco, nel Centro di Tor Lupara, frazione del Comune di Fonte Nuova.

Il video ritrae l’uomo mentre attraversa la via Nomentana dalla corsia direzione Mentana e raggiunge il piazzale sede del capolinea bus.

A quel punto, viene fermato da carabinieri in borghese, l’uomo reagisce ma viene immobilizzato grazie anche all’intervento di altri militari dell’Arma in abiti civili.

Stando sempre alle prime informazioni raccolte da Tiburno.Tv, l’uomo aveva appena derubato un’anziana di Tor Lupara di oro e soldi.

Non si tratta dell’unico raggiro alle persone più fragili commesso negli ultimi giorni nella Città del Nordest.

Lunedì 19 maggio era giunta alla redazione di Tiburno.Tv la segnalazione di una truffa telefonica sventata da una 60enne italiana, residente a Montecelio, il borgo medievale di Guidonia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Pare che verso le ore 10,30 un sedicente carabiniere ha telefonato sull’utenza di casa intestata al marito della donna. Il truffatore ha prima chiesto di parlare col 64enne, che non era in casa, quindi ha inscenato il copione annunciando alla donna che il figlio aveva avuto un incidente.

Il caso ha voluto che uno dei figli maschi abita coi genitori e in quel momento stava ancora dormendo nel letto, mentre l’altro figlio era appena uscito di casa.

La 60enne ha riattaccato il telefono e la truffa è stata sventata.

E’ andata peggio, invece, ad una un’anziana 80enne italiana residente a Montecelio che sabato mattina 17 maggio è stata vittima del cosiddetto “raggiro del finto incidente”.

Contattata telefonicamente sull’utenza di casa da un sedicente carabiniere, la pensionata è stata informata di un fantomatico incidente in cui sarebbe rimasto coinvolto il figlio che in realtà in quel momento era fuori città.

Fatto sta che la storia raccontata è apparsa credibile, un finto carabiniere si è presentato alla porta e la donna ha consegnato alcuni monili in oro come concordato nella telefonata.