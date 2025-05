E’ uno schema collaudato che negli anni ha mietuto e continua a mietere vittime.

Il cosiddetto “raggiro del finto incidente” ha fruttato una manciata di gioielli alla banda di balordi che in questi giorni è operativa a Guidonia Montecelio.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, i truffatori hanno agito sabato mattina 17 maggio e oggi, lunedì 19 maggio, a Montecelio, il borgo medievale della Città dell’Aria.

L’altro ieri mattina nel mirino è finita un’anziana 80enne italiana. Contattata telefonicamente sull’utenza di casa da un sedicente carabiniere, la pensionata è stata informata di un fantomatico incidente in cui sarebbe rimasto coinvolto il figlio che in realtà in quel momento era fuori città.

Fatto sta che la storia raccontata è apparsa credibile, un finto carabiniere si è presentato alla porta e la donna ha consegnato alcuni monili in oro come concordato nella telefonata.

Stamane un’altra truffa telefonica è stata sventata da una 60enne italiana. Pare che verso le ore 10,30 un sedicente carabiniere ha telefonato sull’utenza di casa intestata al marito della donna. Il truffatore ha prima chiesto di parlare col 64enne, che non era in casa, quindi ha inscenato il copione annunciando alla donna che il figlio aveva avuto un incidente.

Il caso ha voluto che uno dei figli maschi abita coi genitori e in quel momento stava ancora dormendo nel letto, mentre l’altro figlio era appena uscito di casa.

La 60enne ha riattaccato il telefono e la truffa è stata sventata.