GUIDONIA – Giorgia è la più muscolosa d’Italia nella categoria bikini

E’ entrata per la prima volta in palestra a novembre del 2024 e in sette mesi di allenamento e dieta ferrea è riuscita nell’obiettivo prefisso.

Giorgia Iannone col Trofeo Nazionale Csen Gara Natural Tested

Così domenica 18 maggio alla sua gara di esordio Giorgia Iannone, studentessa 22enne di Setteville Nord, si è laureata Campionessa Italiana 2025 Categoria bikini +163 cm nell’ambito del Trofeo Nazionale Csen Gara Natural Tested.

La gara, patrocinata dal CONI, rappresenta una delle pochissime competizioni in Italia a garantire test antidoping del sangue, un metodo di controllo rigoroso e impossibile da aggirare.

Giorgia, atleta del Team Vasari presso la Palestra Nuova Cagis di Villalba di Guidonia, oltre al trofeo si è aggiudicata anche il titolo assoluto di tutte le categorie.

Il successo le ha spalancato le porte di ingresso alla gara Fit Italy Show Promotion categoria Bikini Beginners in programma sempre il 22 giugno all’Hotel Principe di Pomezia.

Al Trofeo Nazionale Csen Gara Natural Tested di domenica 18 maggio ha partecipato un’altra atleta allenata dal Coach Enrico Vasari che ha seguito in modo meticoloso ogni passo della preparazione con passione e dedizione, come sempre nei suoi 26 anni di carriera.

Alessandra Zoppo, insegnante 40enne terza classificata nella categoria Bikini Over 40

Si tratta di Alessandra Zoppo, insegnante 40enne di Roma Nord, terza classificata nella categoria Bikini Over 40.

Sia Giorgia che Alessandra hanno studiato la loro esibizione di Posing con la Campionessa Ifbb Wellness Beginners Elisa Arcara: sul palco hanno espresso la loro personalità esaltando perfetta forma fisica, femminilità, grazia e coraggio.

Alessandra Zoppo in una foto di posa

“Mi alleno da quando avevo 20 anni – racconta Alessandra Zoppo – Pur avendo sempre svolto con piacere attività sportiva, ho iniziato la mia prima esperienza agonistica a settembre 2024, dopo aver conosciuto il coach Enrico Vasari, seguendo online la preparazione e la vittoria di Elisa Arcara a Rimini wellness dello scorso anno.

Atleta, Elisa, che qualche mese dopo è diventata la mia impagabile insegnante di posing.

Come dice il nostro allenatore, tutto inizia con qualcuno che crede in te, che vede ben oltre quello che tu stesso sei in grado di vedere, traccia una strada che poi l’atleta in gioco deve saper percorrere, con fiducia passione e sacrificio.

Personalmente non mi sono mai sentita sola su questa strada, non avrei mai creduto di poter salire su un palco e già adesso vorrei poter rivivere ogni singolo istante della preparazione e del giorno della gara.

Ringrazio tutte le persone care che hanno creduto in me.

Dedico questa esperienza al mio coach, con tutto il cuore, e alla mia insegnante Elisa Arcara”.