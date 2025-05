TIVOLI – Online il nuovo portale turistico della città

Questa mattina, giovedì 22 maggio, si è tenuta presso la Sala Conferenze del Museo Civico di Tivoli, la conferenza stampa di presentazione del nuovo portale turistico della città.

L’iniziativa s’inserisce in una più ampia strategia di promozione che mira a valorizzare il ricco patrimonio storico, artistico e culturale del territorio, confermando l’impegno dell’Amministrazione comunale nel potenziare la propria comunicazione turistica.

Un’interfaccia intuitiva, contenuti accessibili sia in italiano che in inglese e una ricca galleria di immagini e informazioni sulle Ville UNESCO, sui percorsi naturalistici e sulle innumerevoli attività culturali offerti dalla città: queste le caratteristiche principali del nuovo strumento digitale che si propone come punto di riferimento per cittadini e visitatori.

All’incontro sono intervenuti il Sindaco di Tivoli, Marco Innocenzi, l’Assessore comunale al Turismo, Clizia Lauri, e Maurizio La Rocca, fondatore di arimaslab, l’azienda che ha curato lo sviluppo tecnico del portale.

“Siamo estremamente orgogliosi di presentare oggi questo nuovo portale – ha dichiarato il Sindaco Marco Innocenzi – È il frutto di un lavoro sinergico che ha visto coinvolti professionisti e appassionati del nostro territorio.

Vogliamo che Tivoli sia sempre più accessibile e che la sua bellezza sia alla portata di tutti, sia di chi la visita per la prima volta sia di chi la vive quotidianamente.

Questo portale non è solo una vetrina digitale, ma un vero e proprio strumento per innamorarsi della nostra città e scoprirne ogni angolo nascosto”.

L’Assessore Clizia Lauri ha aggiunto: “Con questa iniziativa facciamo un significativo passo avanti nella modernizzazione della nostra promozione turistica.

Il nuovo portale rappresenta una risorsa fondamentale per presentare Tivoli in modo innovativo e accattivante, sia a livello nazionale che internazionale.

Il nostro obiettivo è quello di intercettare nuovi flussi turistici, offrendo un’esperienza completa e facilmente fruibile che valorizzi al meglio le nostre eccellenze e invogli i visitatori a prolungare il loro soggiorno, esplorando la diversità delle nostre offerte, dai siti archeologici alle esperienze enogastronomiche”.

Maurizio La Rocca, nel ringraziare il Sindaco e l’Amministrazione comunale per il contributo concreto, la visione e la fiducia riposta nel progetto, che riflette un forte impegno per l’innovazione e la promozione del territorio, ha infine illustrato le funzionalità tecniche del portale, sottolineando l’attenzione alla user experience e all’ottimizzazione per i motori di ricerca, elementi chiave per garantire la massima visibilità e fruibilità.

Il nuovo portale turistico di Tivoli è già online e disponibile per la consultazione al link www.visittivoli.it, promettendo di diventare un punto di riferimento essenziale per chiunque desideri scoprire e vivere appieno le meraviglie della città.