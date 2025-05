Perché da quasi un anno l’appalto rifiuti è gestito in proroga?

Quando verrà bandita una nuova gara?

Sono alcuni dei quesiti posti dal consigliere comunale del Partito Democratico Mario Lomuscio in un’interrogazione scritta e indirizzata al Sindaco del Comune di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo, alla Dirigente all’Ambiente Dina Colasanti e all’Assessore all’Ambiente Andrea Mazza relativamente all’appalto per il servizio di raccolta differenziata da oltre decennio gestito dalla società Tekneko.

L’interrogazione urgente a risposta orale è stata presentata durante il Consiglio comunale di ieri pomeriggio, giovedì 22 maggio.

“Il contratto di appalto per il servizio di raccolta rifiuti, sottoscritto a seguito di regolare procedura di gara ad evidenza pubblica, è in regime di proroga da circa un anno dalla sua scadenza – scrive Lomuscio – Il nuovo bando di gara non è stato ancora pubblicato, sollevando preoccupazioni in merito alla conformità legale di tale proroga.

Chiedo di fornire chiarimenti sui seguenti punti.

– Quali sono le ragioni specifiche che hanno portato alla proroga del contratto oltre il termine di quasi un anno dalla sua scadenza?

– Sono state previste nel bando e nei documenti di gara originari le condizioni per una proroga?

– Come intende l’Ente affrontare le possibili violazioni dei principi di concorrenza e trasparenza?

– Quali sono le tempistiche previste per l’indizione della nuova gara ad evidenza pubblica?

– Quali misure sono state adottate per evitare responsabilità amministrativa e contabile per danno erariale, derivante dalla mancata indizione tempestiva di una nuova gara?

– Dalla conclusione del contratto, quali azioni correttive sono state pianificate per limitare la proroga al tempo strettamente necessario e per evitare ulteriori proroghe non giustificate da circostanze eccezionali?”.