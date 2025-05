Un’esperienza straordinaria, un’occasione unica di formazione e crescita.

E’ il viaggio sulla leggendaria nave scuola Amerigo Vespucci di Alessandro Burgaletta, 17enne di Fonte Nuova, studente al quarto anno del Liceo Classico Aristofane di Roma.

Alessandro è uno dei 200 ragazzi e ragazze tra i 16 e i 24 anni selezionati per l’imbarco sulla Vespucci e far parte integrante dell’equipaggio nell’ambito del progetto “Anmi per i giovani” promosso dallo Stato Maggiore della Marina Militare Italiana.

Il bando, che si ripete ogni anno, è aperto a tutti gli istituti superiori e prevede una selezione equa e imparziale a cura della Presidenza Nazionale Anmi. I partecipanti sono suddivisi in gruppi in base alla nave assegnata e affiancati da tutor ed ex allievi, che li guideranno lungo il percorso di formazione.

Alessandro è salito a bordo di Nave Amerigo Vespucci il 20 maggio scorso, durante la sosta dell’Unità della Marina nel porto di Cagliari. Il 17enne di Fonte Nuova ha già effettuato la prima navigazione verso Gaeta, dove attualmente l’unità è in sosta.

Ad essa seguiranno le successive verso Civitavecchia e Livorno, dove il 5 giugno concluderà la sua esperienza, mentre la storica nave scuola terminerà, nella successiva tappa a Genova, il prestigioso tour mondiale durato ben due anni.

Nel corso dell’imbarco Alessandro affiancherà il personale di bordo nelle loro mansioni partecipando, sia di giorno che di notte, ai relativi turni di guardia in navigazione (timoneria, vedetta, posti di manovra) contribuendo inoltre, quando in porto, all’allestimento e assistenza al personale per le numerose visite a bordo, oltre alla meticolosa cura e manutenzione della nave più bella del mondo.

Alessandro poi è da sempre animato da una profonda passione per i viaggi e spirito di gruppo.

Non una semplice crociera, ma un’attività addestrativa in piena regola, con tanto di tuta da lavoro, ferrea disciplina e tipica vita spartana di bordo, ivi incluse le classiche amache per dormire, a similitudine di quanto previsto per la formazione degli allievi ufficiali della Forza Armata.

Al termine di questa bella esperienza formativa a bordo della Regina dei Mari, tante cose sicuramente da raccontare (e sonno arretrato da recuperare) per Alessandro al quale, insieme ai genitori Daniela ed Enzo, auguriamo buon vento!