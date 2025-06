TIVOLI – Sciame in difficoltà salvato dall’apicoltore nell’Anfiteatro di Bleso

Nella giornata di ieri, lunedì 2 giugno, è stato individuato uno sciame di api in difficoltà all’interno dell’Anfiteatro di Bleso a Tivoli.

Su segnalazione del Presidente della Commissione Ambiente, Massimiliano Asquini, è stato predisposto un tempestivo intervento per garantirne la messa in sicurezza.

L’apicoltore Duilio Savi è intervenuto per recuperare lo sciame, rifocillarlo e trasferirlo in un contesto protetto e idoneo alla sopravvivenza delle api.

Ha collaborato anche il Presidente del GOS Tivoli, Alessandro Segnalini, che ha assicurato il necessario supporto operativo.

“Le api svolgono un ruolo fondamentale per l’ambiente e per la nostra sicurezza alimentare – spiega in un comunicato stampa Massimiliano Asquini – il loro lavoro di impollinazione garantisce la riproduzione di oltre il 70% delle colture agrarie.

La loro tutela non è solo un gesto di rispetto per la natura, ma un’azione concreta per preservare gli equilibri ecosistemici da cui dipendiamo.

Prendersi cura delle api significa prendersi cura del futuro: anche in mezzo alle pietre antiche di un anfiteatro, la vita chiede attenzione”.