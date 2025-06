GUIDONIA – “Sedymenta”, al Festival del Travertino Romano la cava si fa teatro

Si terrà domani, sabato 7 giugno, presso la sede della “Str” di via delle Cave 13 a Villalba di Guidonia la seconda edizione di “Sedymenta” il Festival del Travertino Romano.

Organizzato dal Centro per la Valorizzazione del Travertino Romano, l’evento ospiterà l’Istituto comprensivo “Alberto Manzi” di Villalba di Guidonia che sceglie per la prima volta le Cave per celebrare i suoi allievi e il centenario della nascita dell’omonimo Maestro.

Durante la seconda Edizione del Festival del Travertino Romano si esibiranno i ragazzi della scuola “Alberto Manzi” per il saggio di fine anno, accompagnati da docenti e familiari.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

9:00-9:30 – Saluti Istituzionali: Filippo Lippiello, Presidente del Centro per la Valorizzazione del Travertino Romano; Francesco Dandini De Sylva, Presidente Sezione Attività Estrattive di Unindustria; Marco Innocenzi, Sindaco di Tivoli; Mauro Lombardo, Sindaco di Guidonia Montecelio; Elisabetta Di Maddalena, Amministratore Unico STR S.p.A.

9:30-11:00 – Recita classi di quinta dell’Istituto “Alberto Manzi”

11:40-12:05 – Biancaneve e i sette soprani

12:05-13:05 – Convegno su Alberto Manzi

16:30-17:15 – Esibizione strumentisti

17:15-18:15 – Premiazione sport

18:15-18:30 – Odissea balletti

18:30 – Saluti