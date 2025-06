GUIDONIA – Mister Ginestra premiato con la panchina d’oro 2025

È ufficiale: Ciro Ginestra ha ricevuto la “Panchina d’Oro 2025”, il prestigioso premio assegnato ai migliori allenatori del calcio italiano. La cerimonia si è svolta a Rimini, dove il tecnico del Guidonia Montecelio è stato celebrato come protagonista di un’annata straordinaria.

Un riconoscimento che suggella un percorso esemplare: con 12 vittorie in 14 gare, Ginestra ha guidato il club laziale a una storica promozione tra i professionisti. Per i tifosi di Guidonia, il tecnico è già un simbolo, un vero e proprio condottiero della panchina.

Ex attaccante di talento con un passato da professionista in Serie B e C, soprannominato “il Cobra” per le sue giocate letali, oggi Ginestra si sta ritagliando uno spazio importante anche da allenatore. Schivo, concentrato, sempre lucido nel prendersi responsabilità e nel valorizzare ogni singolo elemento della rosa, ha costruito un gruppo unito e motivato, dove tutti si sono sentiti protagonisti.

Questo spirito sarà fondamentale anche nella prossima stagione in Serie C, dove il tecnico dovrà compattare ancora una volta la squadra. Con il supporto del nuovo direttore generale Fabrizio Lucchesi, il progetto del Guidonia Calcio punta ora a consolidarsi tra i professionisti. E al centro di tutto, ancora lui: mister Ciro Ginestra.

