MONTEROTONDO – Francesco Mura, l’ultimo saluto al pedone falciato in via Adige

Monterotondo saluta Francesco Mura, il pensionato investito e ucciso domenica primo giugno in via Adige. I funerali del 75enne saranno celebrati domani, sabato 7 giugno, alle 10.30 nella Chiesa di Gesù Operaio.

Nel quartiere resta il ricordo di un uomo buono, sempre pronto ad una battuta, ad un cordiale saluto, ad una parola gentile per tutti.

Il tratto di via Adige a Monterotondo dove i due pedoni sono stati travolti

Anche domenica mattina Francesco Mura era intento a dialogare con un amico, Claudio G., il 64enne operaio edile italiano investito insieme a lui dalla Toyota Yaris lanciata a tutto gas lungo via Adige da S. M., 21enne italiano di Monterotondo già noto alle forze dell’ordine (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La corsia dove i due uomini sono stati investiti: sull’asfalto le tracce del parapedonale divelto dalla Toyota

La dinamica esatta del tragico incidente stradale è al vaglio dei carabinieri della locale Compagnia di Monterotondo.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso le ore 7,30 all’altezza del civico 15 di via Adige, strada a senso unico del Centro di Monterotondo dove nel raggio di pochi metri hanno sede il supermercato Md, il Comando della Polizia Locale e un parco pubblico.

La tragedia è avvenuta davanti all’ingresso delle case popolari Ater

Francesco Mura e Claudio G. stavano conversando sul lato sinistro della strada, all’altezza del civico 82, proprio davanti all’entrata del complesso di case popolari dell’Ater Provincia dove il pensionato abitava insieme alla famiglia.

I due uomini, buoni amici, conversavano nella corsia riservato ai pedoni e protetta dagli archetti parapedonali, quando all’improvviso gli è piombata addosso la Toyota Yaris condotta da S. M.

L’impatto è stato talmente violento che Francesco Mura è stato scaraventato a una decina di metri di distanza dal punto di investimento, all’interno del complesso Ater, mentre Claudio G. è stato rinvenuto dalla moglie sull’asfalto privo di sensi e incastrato all’archetto parapedonale.

Trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “Santissimo Gonfalone”, per Francesco Mura non c’è stato nulla fare, mentre Claudio G. è stato trasferito al Sant’Andrea con la gamba destra fratturata, lesioni agli arti superiori, una ferita alla testa e un trauma polmonare.

Il 21enne conducente dell’auto sarebbe risultato positivo al test alcolemico: il ragazzo è indagato per omicidio stradale.