In campo era “uno”, il playmaker, il giocatore che guidava l’attacco, il più veloce e abile nel palleggio e nei passaggi.

Augusto Pennacchi amava la pallacanestro e giocava da playmaker nel “Basket Guidonia”

Augusto Pennacchi, il 18enne di Villa Adriana deceduto in seguito a un incidente in moto, aveva iniziato a giocare a pallacanestro all’età di 8 anni nel “Basket Guidonia” e ha indossato la maglia blu fino a febbraio scorso quando un infortunio lo aveva costretto a fermarsi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO)..

La tragica fine ha sconvolto la società presieduta da Raffaele Di Marco che per prima verso le ore 13 di oggi, domenica 8 giugno, ha divulgato la notizia su delega della famiglia.

“Siamo profondamente addolorati per la prematura e inaudita perdita del nostro caro atleta Augusto – il commento del “Basket Guidonia” – Un ragazzo speciale cresciuto nella nostra palestra.

Ci mancherà il suo sorriso e la sua passione per questo sport.

Siamo vicini alla sua famiglia in questo momento difficile”.

Sotto choc anche i compagni di squadra con i quali a giugno 2023 Augusto Pennacchi aveva condiviso la finale regionale Under 17: un campionato entusiasmante in cui il ragazzo di Villa Adriana con la maglia numero 67 si era messo in evidenza come punto di riferimento del gioco.

Nella stagione appena conclusa Augusto indossava la casacca numero 8 sia nella formazione degli Under 19 Gold che in quella impegnata nel campionato di Promozione.

“Augusto – concludono dalla società Basket Guidonia – era un ragazzo semplice e educato che mancherà a tutti i suoi coetanei che hanno condiviso con lui tante partite e allenamenti.

Appena possibile comunicheremo quando ci saranno i funerali”.