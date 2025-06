Da giorni i compagni di classe venivano a scuola con le lacrime agli occhi e un groppo in gola.

E ogni pomeriggio raggiungevano l’ospedale insieme ai docenti per stringersi intorno ai genitori, al fratello e alla sorella nella speranza di un segnale positivo.

Che non è mai arrivato.

Augusto Pennacchi era uno studente del quinto anno al Liceo Sportivo di Tivoli

La morte di Augusto Pennacchi ha sconvolto i ragazzi e gli insegnanti del quinto S del Liceo Sportivo presso il Liceo Scientifico “Lazzaro Spallanzani” di Tivoli, lo stesso istituto superiore frequentato in passato dal fratello e dalla sorella del 18enne di Villa Adriana (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’ingresso del Liceo Scientifico “Lazzaro Spallanzani” di Tivoli

Ne è testimone la dirigente scolastica Maria Cristina Berardini che venerdì pomeriggio 6 giugno ha presieduto gli scrutini.

“Appena saputo della tragica notizia della diagnosi di morte cerebrale – spiega la preside reggente – abbiamo deciso di assegnare ad Augusto 10 in tutte le Materie.

La prossima settimana avrebbe iniziato gli esami di Maturità e l’8 luglio avrebbe compiuto 19 anni”.

La preside Maria Cristina Berardini in una foto di repertorio

“Ai docenti che in questi giorni si sono recati in ospedale – prosegue la preside Berardini – ho chiesto di dire ad Augusto che gli voglio bene, come preside e come madre, mi sento morire all’idea di quello che è successo: non si può morire a 18 anni.

La scuola è vicina al dolore della famiglia, della mamma, del papà e dei fratelli nel ricordo imperituro di Augusto, e il corpo docente si stringe intorno ai compagni di classe in questo momento sconvolti per la perdita del loro amato amico”.