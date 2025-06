PALOMBARA SABINA – Scontro tra moto: Augusto Pennacchi muore a 18 anni

Ha lottato tra la vita e la morte per una settimana, ma nonostante i medici abbiano tentato l’impossibile il ragazzo non ce l’ha fatta.

Augusto Pennacchi, il 18enne di Villa Adriana deceduto in seguito ad un incidente in moto

E’ deceduto ieri, sabato 7 giugno, Augusto Pennacchi, il 18enne di Villa Adriana rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale in moto domenica scorsa primo giugno a Palombara Sabina (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, i sanitari del policlinico “Agostino Gemelli” di Roma hanno prima dichiarato la morte cerebrale e successivamente staccato i macchinari ai quali da giorni era appesa la giovane vita di Augusto Pennacchi.

Nato l’8 luglio 2006, ultimo di tre figli, Augusto Pennacchi frequentava il quinto S del Liceo Sportivo presso il Liceo Scientifico “Lazzaro Spallanzani” di Tivoli e la prossima settimana avrebbe iniziato gli esami di Maturità.

Stando sempre alle prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, la tragedia è avvenuta verso le ore 12 di domenica primo giugno in viale Tivoli, la strada di proseguimento della via Maremmana inferiore all’ingresso di Palombara Sabina.

Un’immagine del tragico incidente stradale di domenica scorsa a Palombara Sabina

Augusto Pennacchi viaggiava in sella ad una Yamaha TT, una motocicletta da fuoristrada alla guida della quale aveva raggiunto il paese per assistere all’incontro di boxe di un suo amico nell’ambito della riunione pugilistica organizzata dalla “A.S.D Boxing Academy Palombara” presso il Palazzetto Roberto Stefoni.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione, la Yamaha TT si è scontrata frontalmente con uno scooter Honda Sh condotto da un 27enne romano di San Basilio.

L’impatto era stato violentissimo e nella caduta i due conducenti hanno riportato gravi ferite.

Per questo entrambi i motociclisti erano stati trasportati in eliambulanza in due diversi ospedali di Roma, Augusto Pennacchi al policlinico Agostino Gemelli e il 27enne al San Camillo in codice rosso.

Troppo gravi le ferite subite dal giovane liceale di Villa Adriana, nonostante gli interventi chirurgici e le cure prestate dai sanitari per Augusto Pennacchi non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dello scontro è in fase di ricostruzione da parte dei militari dell’Arma.

Sul caso la Procura di Tivoli ha aperto un fascicolo.