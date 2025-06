TIVOLI – Augusto Pennacchi travolto dal motociclista positivo ad alcol e cocaina

Positivo ai test su alcol e droga.

E per giunta senza patente.

Augusto Pennacchi, il 18enne di Villa Adriana deceduto in seguito ad un incidente in moto

E’ il retroscena del tragico incidente stradale costato la vita ad Augusto Pennacchi, il 18enne di Villa Adriana deceduto ieri, sabato 7 giugno, al policlinico “Agostino Gemelli” di Roma in seguito ad uno scontro in moto avvenuto domenica scorsa primo giugno a Palombara Sabina (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il 27enne romano di San Basilio in sella ad uno scooter Honda Sh 300 avrebbe guidato in stato di alterazione psico-fisica e senza la patente di guida cosiddetta “A2”.

Indiscrezioni che saranno accertate nel corso delle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Monterotondo e coordinate dalla Procura di Tivoli.

Un’immagine del tragico incidente stradale di domenica scorsa a Palombara Sabina

La tragedia è avvenuta verso le ore 12 di domenica scorsa in viale Tivoli, la strada di proseguimento della via Maremmana inferiore all’ingresso di Palombara Sabina.

Augusto Pennacchi viaggiava in sella ad una Yamaha TT, una motocicletta da fuoristrada alla guida della quale aveva raggiunto il paese per assistere all’incontro di un suo amico nell’ambito della riunione pugilistica organizzata dalla “A.S.D Boxing Academy Palombara” presso il Palazzetto Roberto Stefoni.

Stando sempre alle prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, per cause in corso di accertamento in curva il 27enne romano ha perso il controllo della Honda Sh 300 e ha invaso la corsia opposta sulla quale viaggiava la Yamaha del liceale.

L’impatto è stato violentissimo.

Augusto Pennacchi è stato sbalzato sull’asfalto e le sue condizioni sono apparse subite disperate. Sei giorni tra la vita e la morte al policlinico Agostino Gemelli, fino a ieri quando è stata dichiarata la morte cerebrale e la famiglia ha autorizzato la fine dell’agonia.

Il 27enne romano è attualmente ricoverato al San Camillo di Roma in codice rosso ma non in pericolo di vita.

Ora il motociclista è indagato per omicidio stradale.