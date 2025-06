GUIDONIA – Guanti e ramazze: i volontari liberano Albuccione dai rifiuti

Si sono armati di ramazze, guanti, pinze, sacchi, ma soprattutto di tanta buona volontà.

Così ieri, sabato 7 giugno, l’associazione “Retake Guidonia OdV” ha organizzato un evento di pulizia ad Albuccione di Guidonia, insieme al Comitato di quartiere e ai ragazzi del Servizio Civile di Guidonia.

I volontari divisi in squadre hanno setacciato tre punti diversi del quartiere, quello del cosiddetto “Fontanone” nella zona vecchia dell’Albuccione, quella del complesso di case popolari di piazza Aldo Moro e l’area circostante la fermata Cotral di Via Tiburtina antistante la clinica “Italian Hospital Group”.

Al termine della giornata sono stati raccolti ben 66 sacchi di rifiuti successivamente ritirati dagli operatori della Tekneko, l’azienda che gestisce il servizio di raccolta differenziata.

L’iniziativa di ieri rientra nell’ambito della partnership strategica tra Retake e l’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio per contrastare i fenomeni di degrado urbano determinato da quanti abbandonano i rifiuti in aree e spazi pubblici.

A tal proposito il 20 marzo scorso la giunta comunale guidata dal sindaco Mauro Lombardo con la delibera numero 33 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - ha approvato il protocollo d’intesa – CLICCA E LEGGI IL PROTOCOLLO D’INTESA – con l’associazione “Retake Roma OdV” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il Protocollo prevede un programma completo di interventi, a titolo gratuito, per il Comune.

Tra questi: appuntamenti di raccolta dei rifiuti non pericolosi con ritiro da parte della Tekneko; lezioni di educazione ambientale nelle scuole, in presenza e da remoto; informazione e sensibilizzazione online sui social geolocalizzata sul territorio; passeggiate ecologiche nel territorio con raccolta rifiuti; segnalazione di abbandono rifiuti, in maniera abusiva, all’Area competente presso il Comune di Guidonia Montecelio; risanamento delle aree urbane e non attraverso raccolta dei rifiuti e rimozione di scritte dalle spallette, dai muri, arredi urbani, portoni e serrande; cura delle aiuole, in particolare lungo i bordi delle stesse attraverso la rimozione di terra ed erbacce; esecuzione di ogni altra tipologia di intervento manutentivo che possa rendersi necessaria per riportare decoro nell’area.