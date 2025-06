“Turano diVino 2025”: a Castel di Tora vino, buon cibo, musica e tradizione

Il 21 e 22 giugno a Castel di Tora, uno dei borghi più belli del Lazio, si torna a brindare con gusto: arriva la terza edizione di Turano diVino, l’evento che unisce la passione per il vino alla bellezza di un territorio che sembra disegnato per farsi scoprire… un calice alla volta.

Castel di Tora è un piccolo gioiello incastonato tra le montagne della provincia di Rieti, affacciato sul lago del Turano che regala riflessi mozzafiato e panorami da cartolina.

Qui, tra vicoli in pietra, archi antichi e piazzette intime, si snoderà un wine tour davvero unico, dove non solo si degusta, ma si cammina, si ascolta musica, si chiacchiera e si assaggia il meglio del territorio.

Oltre 30 cantine del Lazio porteranno in piazza le loro etichette migliori: rossi intensi, bianchi freschi, bollicine eleganti e qualche sorpresa per intenditori. Più di 100 vini diversi, tra nomi noti e piccole produzioni da scoprire, tutti pronti a raccontare storie di terra, sole e fatica, attraverso aromi e sapori che parlano di autenticità.

Ma Turano diVino non è solo per esperti o sommelier ma è una festa aperta a tutti, anche a chi di vino sa solo che gli piace. Per chi vuole approfondire, ci saranno sommelier dell’AIS a guidare le degustazioni, aiutando i partecipanti a riconoscere sentori e sfumature, e a capire meglio le proprie preferenze.

Il vino sarà protagonista, ma non sarà da solo.

Ad accompagnarlo ci saranno prodotti tipici locali, cucinati e raccontati da chi li conosce da generazioni.

Tanta musica dal vivo, buon umore, e quel calore tutto laziale che fa sentire ogni visitatore parte della festa. E poi gli artigiani, le botteghe, i produttori, pronti a condividere passione, ricette, curiosità e magari anche un bicchiere in più.

Il centro storico si trasformerà in un percorso sensoriale che attraversa sapori, profumi e scorci meravigliosi, con lo sguardo che spazia dal borgo alla natura, fino al lago. È impossibile non fermarsi a fare una foto, magari con il bicchiere in mano e il tramonto che colora le acque del Turano.

Gli orari da segnare in agenda:

Sabato 21 giugno dalle 18.30 fino a mezzanotte

Domenica 22 giugno dalle 12.30 alle 18.00

Turano diVino è l’occasione perfetta per una gita fuoriporta diversa dal solito, dove si beve bene, si mangia meglio e ci si innamora di un angolo di Lazio che sorprende per la sua semplicità e il suo fascino senza tempo.

Un weekend da vivere con leggerezza, a passo lento, con il calice pieno e il sorriso assicurato.



Info

Data – 21-22 giugno

Località – Castel di Tora – Rieti

sms a 3408505381