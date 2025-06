GUIDONIA – Madre e figlio presi con 5 chili di droga in casa

Avevano trasformato l’appartamento in un bazar della droga e il via vai di clienti non è passato inosservato.

Così venerdì 6 giugno gli agenti del Commissariato di Tivoli hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti una 45enne originaria dell’Ecuador e il figlio 21enne, entrambi incensurati e trapiantati a Guidonia Montecelio.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il blitz dei poliziotti della Squadra Investigativa e del Reparto Volanti è scattato nel tardo pomeriggio a Villanova di Guidonia.

Gli agenti hanno notato l’andirivieni di persone dall’abitazione, per questo hanno deciso di intervenire: all’interno della casa erano nascosti circa 5 chilogrammi di droga, tra hashish e marijuana, oltre a una somma di circa 10 mila euro in banconote di vario taglio sottovuoto, considerata provento dell’attività illecita.

Durante la perquisizione sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati un registro della contabilità, con l’elenco dei clienti e le somme da incassare da ciascuno di essi, e un catalogo sul quale scegliere la tipologia di sostanza stupefacente preferita.

Per madre e figlio sono scattate le manette: il Tribunale di Tivoli ha convalidato gli arresti e applicato alla 45enne e al 21 la misura cautelare della detenzione.