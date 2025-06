A ritrovarlo riverso sull’asfalto rovente è stata una bambina.

La piccola se n’è presa cura insieme alla mamma che ha subito allertato i volontari specializzati.

Il cucciolo di rondone selvatico ritrovato in strada nel quartiere Empolitano a Tivoli

Così ieri, venerdì 13 giugno, nel quartiere Empolitano a Tivoli è stato salvato un cucciolo di rondone selvatico, uccello di colore scuro con ali a forma di falce e coda forcuta, noto per la sua vita quasi interamente trascorsa in volo che in estate nidificano in città sotto i tetti nutrendosi di insetti.

La mamma della bimba ha contattato la sezione tiburtina dell’Associazione Nazionale CO. N.G.E.A.V., che da anni sul territorio svolge attività di vigilanza ambientale, protezione civile e protezione animali.

Le guardie ambientali di Congeav prendono in consegna il rondone dalla mamma della bimba

Stamattina, sabato 14 giugno, le guardie ambientali di Congeav hanno preso in consegna il rondone portandolo presso il Centro Recupero Fauna Selvatica della Lipu al Bioparco di Roma.

Non è la prima volta che i volontari Congeav mettono in salvo un animale.

Il caso più eclatante ad agosto 2022, una testuggine di specie africana rara e protetta, rinvenuta dai volontari mentre camminava pian pianino lungo via di Formello, a Guidonia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

A individuare la specie – Centrochelys sulcata – furono il naturalista Marco Giardini e Francesco Cervoni, vice presidente dell’associazione naturalistica Valle dell’Aniene.