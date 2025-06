GUIDONIA – Scontro auto-moto, muore l’ex sindaco Michel Barbet

Tragico incidente stradale nella serata di ieri, sabato 14 giugno, al confine tra Roma e Tivoli: a perdere la vita sul colpo è stato Michel Barbet, sindaco di Guidonia Montecelio dal 2017 al 2022.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, la tragedia si è consumata verso le ore 19,45 al chilometro 26 della via Polense.

Stando ai primi rilievi effettuati dagli agenti del Gruppo VI Torri della Polizia Locale, Michel Barbet viaggiava in sella ad una moto Bmw in direzione Poli, quando – per cause in corso di accertamento – si è scontrato frontalmente con una Ford Fiesta condotta da un pensionato italiano di 82 anni e diretta verso Roma.

L’impatto è stato devastante: l’ex sindaco è morto sul colpo.

L’anziano è stato trasportato in eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “Sandro Pertini” di Roma, da dove è stato successivamente trasferito al policlinico “Umberto I di Roma: le sue condizioni sono considerate gravi.

Su disposizione della Procura di Roma, la salma di Michel Barbet è stata traslata presso l’Istituto di Medicina Legale del Policlinico Tor Vergata.

La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione.