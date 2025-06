TIVOLI – Un plastico e un video sulla Basilica di San Clemente: i frati premiano gli studenti

E’ uno dei luoghi più suggestivi e visitati a Roma.

D’altronde, il livello più inferiore ha un’area archeologica con edifici del I secolo dopo Cristo, quella intermedia è la Basilica paleocristiana del IV secolo e, l’attuale, è la Basilica realizzata all’incirca nel 1100.

La Basilica di San Clemente a Roma

Un vero e proprio gioiello incastonato nei pressi del Colosseo.

Per questo mentre la visitavano gli studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Alessandro Volta” di Tivoli ne sono rimasti letteralmente affascinati da ispirarli in un progetto scolastico.

E’ la Basilica di San Clemente, dedicata a papa Clemente I, nel rione Monti, retta dai Frati predicatori della provincia irlandese dei domenicani.

Il plastico della Basilica realizzato dagli studenti della terza C Informatica dell’Istituto “Volta”

Cristian Golino, Cristian Florea e Andrei Marin, studenti della classe terza C Informatica l’hanno riprodotta in un plastico, rappresentandola in un annesso video con una poesia dedicata al Santo realizzati per “A spasso con ABC”, nell’ambito della sesta edizione dei Progetti Scuola ABC promossa da Zetema.

Cristian Florea e Andrei Marin ricevuti dal Priore Reverendo Priore Paul Lawlor con la prof Leoni

Così giovedì scorso 12 giugno Cristian Florea e Andrei Marin sono stati ricevuti presso la Basilica di San Clemente dal Priore Reverendo Priore Paul Lawlor per una menzione di merito relativa al plastico realizzato della Basilica di San Clemente.

“Cari ragazzi – recita la menzione del referente dei Frati domenicani – con grande gioia ho appreso del bel lavoro svolto sulla Basilica di San Clemente.

È stata un’iniziativa di grande valore e di grande importanza che ispira anche noi a nuovi modi di presentare il complesso di San Clemente ai visitatori che vengono da tutto il mondo.

A nome di tutta la comunità di San Clemente, ringrazio i ragazzi della classe terza C Informatica, in particolare Cristian Golino, Cristian Florea e Andrei Marin per il lavoro realizzato ed un ringraziamento particolare ai docenti Cristina Stefania Leoni, Fabio Marcello Pirozzi, Elvira Giosi e Maria Vittoria De Mutiis per il contributo dato”.

Gli studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Alessandro Volta” di Tivoli hanno conosciuto la meravigliosa Basilica tra l’Esquilino e il Celio a marzo scorso proprio durante “A spasso con ABC”, un viaggio alla scoperta di alcuni luoghi speciali di Roma del Lazio e una passeggiata tra i luoghi della storia, dell’arte e della bellezza accompagnati da scrittori, attori, storici, registi e artisti.