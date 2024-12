GUIDONIA – Via Casal Bianco, una rotatoria all’ingresso di Colle Fiorito

La Città di Guidonia Montecelio ha ottenuto un finanziamento di 800.000 euro destinato alla realizzazione di opere infrastrutturali.

Lo annuncia in un comunicato stampa l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Lombardo.

L’intersezione di via Casal Bianco e via Rosata, la strada principale del quartiere di Colle Fiorito di Guidonia

Il contributo, approvato dal Governo nazionale a fronte di un progetto redatto dai tecnici comunali, consentirà, nel 2026, la realizzazione di una rotatoria all’intersezione di via Casal Bianco e via Rosata, a Colle Fiorito.

Secondo il comunicato, si tratta di un intervento quanto mai necessario, che comporterà una diminuzione del traffico da e per Roma nelle ore di punta e renderà più sicuro un tratto di strada dove, molto spesso, si verificano incidenti stradali e dove si registrano continue, quotidiane, violazioni al Codice della Strada da parte di quanti superano la corsia di marcia degli automobilisti diretti a Guidonia per immettersi in quella che consente di svoltare a Colle Fiorito per poi, molto pericolosamente, con il semaforo verde, immettersi nuovamente sull’altra corsia.

Il semaforo di via Rosata per immettersi in via Casal Bianco

“La realizzazione di una rotatoria in un incrocio molto trafficato, come quello presente in via Casal Bianco, all’altezza di via Rosata, è un intervento fondamentale per aumentare la sicurezza stradale e ridurre l’incidentalità – dichiara il Sindaco Mauro Lombardo -. Questo finanziamento di consentirà, nel 2026, di garantire un flusso continuo di veicoli, eliminando i tempi di attesa determinati dalla presenza degli impianti semaforici e di migliorare, complessivamente, la fluidità del traffico.

Le rotatorie, d’altronde, riducono significativamente i punti di conflitto tra i veicoli e l’eventualità di collisioni”.