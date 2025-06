Quando gli investigatori hanno fatto irruzione nell’alloggio hanno trovato un vero e proprio emporio dell’oggetto rubato: dalle chitarre ai telefonini passando per gli attrezzi da lavoro.

Così i Carabinieri della Stazione di Tivoli Terme hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un 49enne italiano gravemente indiziato dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in concorso, e ricettazione.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso sulla base della raccolta di plurimi, gravi e concordanti indizi cristallizzati dall’attività investigativa dei milutari, durata alcune settimane.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, lunedì 16 giugno, dal Procuratore Capo di Tivoli Francesco Menditto, le indagini sono scaturite a seguito di una mirata azione di controllo del territorio, che ha permesso di monitorare diverse cessioni di sostanza stupefacente nel periodo compreso tra marzo e aprile 2025 nel complesso di case popolari di Ater Provincia a Villa Adriana.

Per eludere i controlli dei Carabinieri, il 49enne aveva realizzato un vero e proprio fortino, installando una grata in ferro al portone d’ingresso del proprio appartamento e predisponendo un articolato sistema di videosorveglianza “abusivo” con cui controllava tutti gli accessi alle palazzine popolari note come “Il Triangolo”.

I molteplici elementi indiziari acquisiti dagli investigatori, unitamente alla valutazione della pericolosità sociale e del rischio di fuga del soggetto, hanno consentito alla Procura della Repubblica di chiedere e ottenere dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Tivoli l’ordinanza di custodia cautelare a carico del 49enne, che è stato arrestato e posto ai domiciliari.

Al momento dell’esecuzione della misura cautelare, i militari hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo cocaina, materiale per il confezionamento e numerosi oggetti di provenienza sospetta, tra cui carte di credito, telefoni cellulari e numerosi beni per i quali i Carabinieri stanno svolgendo indagini per risalire a possibili provenienze furtive e risalire ai legittimi proprietari.

Infatti, tali oggetti, sono stati fotografati e catalogati secondo l’elenco che segue, per consentire ai legittimi proprietari di riconoscerli e contattare i Carabinieri della Stazione Tivoli Terme, al fine di dimostrare la titolarità e recuperarne il possesso.

Nel comunicato stampa vioene sottolineato che l’operazione testimonia l’impegno costante delle Forze dell’Ordine anche nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla criminalità diffusa, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la legalità sul territorio.

Il Procuratore invita la cittadinanza a collaborare segnalando ogni attività sospetta, contribuendo così attivamente al mantenimento della tranquillità e della convivenza civile.

Gli oggetti sequestrati:

1. Chitarra elettrica “Basso” marca “SQUIER” by Fender, con scritta Jaguar Bass, cassa di colore grigio antracite, contenuto in una custodia di colore nero;

2. Cassa musicale bluetooth marca “JBL”, mod. PartyBox110, colore nero e gomma arancione;

3. Trapano marca “MILWAUKEE”, mod. M12 CH, colore rosso, con batteria extra e caricabatteria C12C

4. Lucidatrice/Levigatrice angolare, marca “POWER Plus”, mod.PowX0474, colore giallo/nero, codice:01-05-2014/140188/02938, contenuta in una cassa di plastica di colore nero marca POWER PLUS;

5. Avvitatore marca “BOSCH”, mod.GSR 18v-LI, colore verde, con caricabatteria, contenuto in una cassa di plastica di colore verde scuro marca BOSCH, riportante il nr.92 scritto con pennarello di colore rosso;

6. Avvitatore marca “MILWAUKEE”, mod. M18 BLPD 2, colore rosso, con batteria extra e caricabatteria;

7. Tagliasiepi a scoppio, marca “BLU BIRD ZANE’”, colore rosso/nero, S/N 2017010039; 8. Motosega a scoppio, marca “HYUNDAI” mod.YS-50205, cod.35000, colore bianco/blu, S/N HY52S00769;

9. Motosega a scoppio, marca “ALPINA”, mod.C51T 2015, colore bianco, S/N 505CG103240;

10. Motosega a scoppio, marca “HUSQVARNA”, mod.445, colore arancione, seriale 544 14 77-02;

11. Motosega a scoppio, marca “STIHL”, mod. MS190T, colore bianco/arancione, Matricola 249041347;

12. Smerigliatrice elettrica, marca “MILWAUKEE”, mod. AG22-230, colore rosso, code:4318 41 04 137869 A2022;

13. IPHONE 15, colore nero, IMEI 353354149714572;

14. I PHONE 11, colore nero IMEI 1 nr.350293728609246 – IMEI 2 nr.350293728784114;

15. XIAOMI Redmi 4X, colore blu IMEI 1 nr.868763062268200 – IMEI 2 nr. 868763062268218.