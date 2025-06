TIVOLI – “Spring Beer Festival”, 4 giorni di musica e allegria in piazza Garibaldi

A Tivoli arriva lo “Spring Beer Festival Tibur”, la 4 giorni di festa e allegria dedicata alla birra artigianale e al cibo di qualità, organizzata dall’associazione “The Wanderer” e patrocinata dal Comune di Tivoli in collaborazione con Regione Lazio e ARSIAL.

Da oggi, giovedì 19 giugno, a domenica 22 giugno 2025, Piazza Garibaldi si trasforma in un punto di ritrovo festoso e accoglierà cittadini, visitatori e appassionati in un grande evento pensato per valorizzare il centro urbano attraverso l’incontro, la cultura enogastronomica e l’intrattenimento.

Saranno presenti numerosi birrifici artigianali provenienti da tutta Italia e dall’estero, affiancati da selezionati operatori di street food, in un viaggio tra sapori autentici e nuove proposte.

Il festival non sarà solo un’occasione per degustare ottime birre e specialità culinarie: la manifestazione offrirà anche spettacoli, concerti dal vivo, animazione per tutte le età e un’area interamente dedicata ai bambini.

Un programma vario che mira a coinvolgere famiglie, giovani e curiosi, in un clima di festa e partecipazione collettiva.

L’obiettivo dell’evento è favorire l’aggregazione sociale e la fruizione degli spazi pubblici in modo dinamico e sostenibile, restituendo alla piazza il suo ruolo di centro pulsante della vita cittadina.



Orari di apertura degli stand:



Giovedì 19 e venerdì 20 giugno: dalle ore 18.00



Sabato 21 e domenica 22 giugno: dalle ore 12.00



Ingresso gratuito.



Quattro giorni per stare insieme, per riempire le strade di voci, brindisi e sorrisi.