Sono partiti domenica 15 giugno e termineranno venerdì 27 luglio i lavori sulla linea FL2, relativi agli interventi di raddoppio del binario tra Lunghezza e Bagni di Tivoli e a quelli al PRG della stazione Bagni di Tivoli.

Pertanto, la circolazione ferroviaria è sospesa su tutta la linea Roma – Sulmona.

Da sabato 28 giugno a venerdì 25 luglio 2025, per l’attivazione del raddoppio tra le stazioni di Roma Prenestina e Bagni di Tivoli, i seguenti treni subiscono variazioni (CLICCA E LEGGI LE MODIFICHE):

➢ I treni regionali e regionali veloci delle relazioni Roma – Pescara e viceversa, Roma – Sulmona e viceversa, Roma – Avezzano e viceversa, Tivoli – Roma e viceversa, Roma – Valle dell’Aniene-Mandela-Sambuci e viceversa, Roma – Guidonia e viceversa e Lunghezza – Roma e viceversa, subiscono cancellazioni, limitazioni e variazioni di fermate.

Previsto servizio sostitutivo con bus tra Roma e Guidonia e viceversa, tra Roma e Avezzano e viceversa, tra Roma e Lunghezza e viceversa, tra Roma e Tivoli e viceversa, tra Valle dell’Aniene e Roma e viceversa e tra Roma e Sulmona e viceversa.

➢ I treni TUA 23904 E 23964 della relazione Roma Tiburtina – Pescara sono originari da Tivoli. I treni TUA 23935 e TUA 23957 della relazione Pescara – Roma Termini sono limitati a Tivoli. Non è previsto servizio bus sostitutivo.

➢ I treni 5993 e 5996 della relazione Roma – Vigna Clara sono cancellati nelle seguenti date: 13, 20, 27 giugno; 11, 18, 25 luglio 2025.

Come già annunciato nelle scorse settimane, il Comune di Guidonia Montecelio si è prontamente adoperato per limitare i disagi dei pendolari.

“Intendiamo ringraziare per la grande disponibilità RFI e Trenitalia: la presenza dei bus sostitutivi in questo mese di lavori è certamente una grande risorsa per i tanti pendolari che giornalmente si muovono dalla nostra città verso Roma. Sono stati mesi di colloqui e riunioni costanti, con il solo obiettivo di agevolare i nostri cittadini il più possibile”, spiegano il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo e l’assessora ai trasporti Valentina Torresi.

Soddisfatto anche il capogruppo di Fratelli d’Italia Adalberto Bertucci.

“Un lavoro importante quello che ha portato a questo accordo sui bus sostitutivi, cruciali in questo periodo di lavori sulla linea ferroviaria per tutti i cittadini che devono recarsi a Roma. Ringrazio il sindaco e l’assessore Torresi per l’impegno profuso, e RFI e Trenitalia per l’operatività subito messa in campo”.